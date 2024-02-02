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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ علاقات دولية: مصر لعبت أدوارا مركبة في دعم القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
11:46 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة لعبت أدوارا مركبة وكثيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإعادة الاتزان لدول العالم للتعامل معها، وتهديد القضية الفلسطينية يمثل تهديدا للنظام العالمي ليتحول في النهاية إلى بؤر ملتهبة من الحروب.

«قمة القاهرة للسلام» أكبر دليل على دعم القضية الفلسطينية

وأضاف فارس، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تحركت على كل المحاور لدعم القضية الفلسطينية سواء إنسانيا أو سياسيا لإيجاد ظهير حقيقي يدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح، وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى بعقد قمة القاهرة للسلام، التي شارك فيها أكثر من 31 دولة حول العالم.

مشاركة كبيرة في قمة القاهرة للسلام

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أنه على الرغم من أن هذه القمة انعقدت خلال 3 أيام فقط، إلا أن حجم المشاركة الكبير يعكس أن هناك نظرة حقيقية للدولة المصرية الداعمة لجهود السلام، وانتقلت القاهرة من هذه القمة لتكون أساسا لانعقاد القمة العربية الإسلامية، وانبثق عنها اللجنة الوزارية العربية والإسلامية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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