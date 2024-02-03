أعلنت مديرية التربية والتعليم، توزيعة درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب اعتماد النتيجة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، اليوم السبت، وإعلانها أمام الطلاب وأولياء الأمور، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 24 يناير الماضي.

درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في محافظة كفر الشيخ، إذ يبلغ إجمالي الدرجات النهائية 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- العلوم 20 درجة.

- المجموع الكلي 140 درجة.

يُذكر أنّ ترتيب الإدارات التعليمية في كفر الشيخ، من حيث نسب النجاح بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، جاء كالتالي:

1- المركز الأول إدارة قلين التعليمية.

2- المركز الثاني إدارة بيلا التعليمية.

3- المركز الثالث إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

4- المركز الرابع إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

5- المركز الخامس إدارة سيدي غازي التعليمية.

6- المركز السادس إدارة دسوق التعليمية.

7- المركز السابع إدارة الحامول التعليمية.

8- المركز الثامن إدارة فوه التعليمية.

9- المركز التاسع إدارة سيدي سالم التعليمية.

10- المركز العاشر إدارة بلطيم التعليمية.

11- المركز الحادي عشر إدارة الرياض التعليمية.

12- المركز الثاني عشر إدارة مطوبس التعليمية.

13- المركز الثالث عشر إدارة برج البرلس التعليمية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، والصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ومدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة كفر الشيخ، 61 ألفًا و124 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.