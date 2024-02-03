دينا الوديدي تعلن وفاة خالتها: ادعوا لها بالرحمة

أعلنت المطربة دينا الوديدي، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة خالتها.

وكتبت الوديدي قائلة: توفيت إلى رحمة الله خالتي العزيزة والحبيبة ادعوا لها بالرحمة ونسألكم الدعاء.

دينا الوديدي تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد

وطرحت مؤخرا المطربة دينا الوديدي أولى أغاني ألبومها الجديد، والذي يحمل عنوان «بينا» والذي روجت له منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت الوديدي قائلة: «مبسوطة جدًا إني بشارك معاكم البوستر الرسمي لأول أغنية من ألبومي الجديد بينا، ‏‎ألبوم مهم أوي بالنسبة ليا عشان بقالي 3 سنين شغالة على الموسيقي بتاعته والبرودكشن، اتعلمت فيه حاجات كتير وحصلّي فيه حاجات مختلفة، وقّفته كذا مرة وكملت في النص ورجعت اترددت تاني، وفي الآخر قررت إني عايزة أشارك معاكم التجربة دي».