الفنانة دينا الوديدي تطلق كليب «بندهلك» من بلجيكا

أطلقت الفنانة دينا الوديدي، أحدث أعمالها الغنائية «بندهلك»، على طريقة الفيديو كليب، الذي جرى تصويره في بلجيكا.

وتعيد دينا عبر الأغنية اكتشاف نفسها بشكل موسيقي جديد؛ إذ تمهد بها لألبومها المنتظر «بينا»، الذي تخوض خلاله تجربة «الميوزيك بروديوسر»؛ إذ تتولى مهمة تلحين وإنتاج جميع أغانيه بنفسها.

تفاصيل الفيديو كليب

ويعد كليب «بندهلك» نتاج تعاون مصري بلجيكي؛ إذ جرى تصويره بالكامل في بلجيكا، مع المخرجة منة الديابي، وتتغنى خلاله دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية، وتحاكي الأغنية مشاعر الشوق والعطش للأمان وراحة البال، وسط مرحلة حياتية صعبة وزحام من وجع الوحدة والانتظار.

واستغرقت تحضيرات كليب «بندهلك» قرابة 3 أشهر، في حين جرى تصويره خلال أسبوع متواصل في بلجيكا، بين عدة مدن، منها بروج ودي هان ونيوبورت.

وتعد أغنية «بندهلك» أولى بشائر ألبوم دينا الجديد «بينا» الذي يضم في جعبته 7 أغنيات من بينها «شتا» و«الأيام»، واستغرقت 3 سنوات في تحضيره، وتسعى لإطلاق أغنياته فرادى، بواقع أغنية كل شهر.

ألبوم بينا لـ دينا الوديدي

ويأتي ألبوم «بينا» بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا «خمس فصول»، الذي ضم في جعبته 5 أغنيات، منها «وشوش الودع، والمجد»، حملت كل منها حكاية مختلفة، لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.