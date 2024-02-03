جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب ينظم ورش عمل تدريبية للسيدات

قالت منى خليل، مديرة المكتبة المتخصصة بالمجلس القومي للمرأة، إن هذا العام شهد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا لافتا للجماهير من كل أفراد الأسرة المصرية ومختلف الأعمار وكذلك مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

زيارات شخصيات بارزة

وأضافت «خليل» خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جناح المجلس استقبل بعض الشخصيات المهمة والبارزة وطنيا ودوليا، وكان أبرزهم هذا اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وكذلك كان هناك زيارة للمدير الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة.

ورش لتدريب السيدات على الحرف المختلفة

وأوضحت أيضا أن المجلس القومي للمرأة ينفذ ورشا تفاعلية لتدريب السيدات والفتيات على حرف مثل الرسم على القماش والرسم على الخزف وصناعة الصابون وغيره من الحرف، وذلك بهدف تعزيز مهارات وقدرات الفتيات والسيدات على هذه الحرف لخلق فرص عمل لتحسين دخل أسرهن.

وتابعت أن جناح المجلس عقد ندوتين على هامش مشاركة المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب، وكانت الندوة الأولى في 30 يناير بعنوان «العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث»، الندوة الثانية كانت في الأول من فبراير بعنوان «حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني».