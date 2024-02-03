كيف ردت سوريا والعراق على الضربات الأمريكية بقاذفات B-1؟

ردت دولتا العراق وسوريا على الضربات الأمريكية باستخدام القاذفات B-1 طويلة المدى، مساء أمس الجمعة، على مواقع لجماعات مسلحة تقول واشنطن أنها متورطة في الهجوم على موقع عسكري أمريكي على الحدود بين الأردن وسوريا، وزعمت الخارجية الأمريكية أن هذه الجماعات مدعومة من إيران.

كيف ردت سوريا والعراق على ضربات أمريكا بالقاذفات B-1؟

وحذرت العراق وسوريا من ضربات أمريكا باستخدام القاذفات B-1، وأكدتا أنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط بطرق خطيرة للغاية.

ونشرت وزارة الخارجية السورية بياناً اليوم السبت، أدانت فيه انتهاك الولايات المتحدة وقصفها لبعض المناطق في سوريا، ووصفته بالسافر، رافضة بشكل قاطع كل الذرائع والأكاذيب التي تقوم إدارة الولايات المتحدة بتقديمها لتبرير هذا الهجوم.

وجاء في بيان للجيش السوري إن الضربة الأمريكية تسببت في أضرار جسيمة، وأدت إلى مقتل مدنيين وعسكريين، فيما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عدد الضحايا.

وعلى الجانب العراقي، فجاء الرد على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الذي أكد في تصريحات اليوم السبت، أن العراق يتفق مع سوريا أن ضربات أمريكا باستخدام القاذفات B-1 يمكن أن تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن تلك الضربات تمثل انتهاكاً للسيادة العراقية، وتؤدي إلى تقويض جهود الحكومة، كما أنها تشكل تهديداً قد يجر العراق والمنطقة إلى عواقب لا ترغب أي جهة بها، مؤكدًا أن نتائج تلك الضربات وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

الولايات المتحدة تقصف 85 هدفاً

وأعلنت الولايات المتحدة عن قصف نحو 85 هدفاً، في 7 مواقع بكل من العراق وسوريا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ردًا على غارة اسُتخدمت فيها طائرة مسيرة بدون طيار، على موقع عسكري أمريكي على الحدود بين الأردن وسوريا، أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.