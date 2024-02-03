يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي، إلى معرفة موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، بعد أنّ أعلنت مديرية التربية والتعليم، اعتماد النتيجة اليوم، بنسبة نجاح 93.6%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن»، فتح باب التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول، بداية من الغد، مضيفًا أنّه يجري عمل التظلمات من خلال التوجه إلى إدارة التربية والتعليم التابع لها الطالب وولي أمره، ودفع التكاليف الخاصة بمواد التظلمات، برسوم 35 جنيهًا لكل مادة.

وأوضح أنه يجري عمل التظلمات من خلال التوجه إلى الكنترول في مديرية التربية والتعليم في المنصورة، في الموعد المحدد من قبل الإدارة بعد دفع التكاليف، مشيرًا إلى الكشف على المادة، وفي حالة وجود أي درجات خاصة بالطالب، تُعاد الدرجات للطالب والمبلغ والتكاليف التي دُفعت للمادة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية، قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.6%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94%، والصم وضعاف السمع بنسبة 95%، وذوي البصيرة بنسبة 75%، وبلغت نحو 101 ألف و464 طالبًا وطالبة، من إجمالي نحو 108 آلاف طالب.