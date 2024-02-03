يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، إعلان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك لتقديم تظلمات على النتيجة في حالة عدم رضاهم عن نتيجة أيا من المواد الدراسية.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر الإعلان عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية بعد نحو يومين أو ثلاثة من اعتماد النتيجة وإتاحتها للطلاب، لافتا إلى أن فتح باب التظلم يستمر لمدة 15 يوما.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب الذي يرغب في تقديم التظلم عليه أن يقدم هو أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها، وتحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 35 جنيها في المادة الواحدة، ثم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.

استرداد قيمة رسوم التظلم في هذه الحالة

ولفت إلى أنه يُسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة، فيما تبت لجنة النظام والمراقبة في تلك الملاحظات التي أبداها الطالب ثم إعلان نتيجة التظلم بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.