موعد تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان لها، عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين، بجميع المدارس والإدارات التعليمية بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد والعريش ورمانة ووسط سيناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون جميع الإجراءات في مكان واحد بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش، والذي سيتلقى الطلبات من الساعة الثامنة حتى الثالثة مساء.

وأكد بدء تلقي طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان الصف الثالث الاعدادي، الفصل الدراسي الأول، من خلال اللجنة المشكلة بمقر المركز الخدمي للامتحانات بالعريش، وذلك في موعد غايته 15 يومًا فقط اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

إجراءات التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية

- يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى مقر اللجنة بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش لكتابة الطلب ودفع الرسوم المقررة بواقع 35 جنيها عن كل مادة من المواد التي يتضرر من نتيجتها لدى المعاون المالي باللجنة.

- يتوجه ولي الأمر بأصل إيصال الدفع بالإضافة إلى الطلب وصورة بطاقة ولي الأمر مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بالمركز الخدمي للامتحانات لتحديد جلسة الاطلاع.

- يقوم الطالب وولي أمره بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ولا يجوز الحضور مع الطالب إلا لولي أمره فقط، أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت، وممنوع اصطحاب مدرس أثناء الاطلاع.

- الاطلاع يكون على صورة كراسة الإجابة فقط وليس الأصل، ويم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

- في حالة تعديل الدرجة فقط سيتم إخطار الطالب ويتم رد المبلغ للطالب عن طريق المعاون المالي بخزينة المديرية.