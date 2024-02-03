موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية.. 5 خطوات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بيومين، والمتوقع إعلانها الخميس المقبل، على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية سيكون السبت المقبل 10 فبراير الجاري ولمدة 15 يوما، وذلك مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، وعقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول وإرسال نسخة منها إلى المدارس بمختلف الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

وعن خطوات تقديم الطلاب والطالبات بالتظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن الطالب يستطيع خلال فترة التظلمات التقدم بالتظلم ودفع الرسوم ومراجعة درجاته لمواد الفصل الدراسي الأول من خلال الخطوات التالية:

- توجه الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها

- سداد قيمة تظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها والمقدرة بـ35 جنيها

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم.

- فحص التظلم من قبل موجه المادة.