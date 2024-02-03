نجوم الفن يواسون تارا عماد في وفاة والدتها: شدي حيلك

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنانة تارا عماد بعد إعلانها، منذ قليل، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة والدتها.

نجوم الفن يواسون تارا عماد

وأعلنت منذ قليل تارا عماد وفاة والدتها قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس»، لينهال على منشورها مواساة الوسط الفني لها والتي جاءت تعليقاتهم كالتالي:

قالت غادة عادل: البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ويصبر قلبك، وقالت هنا الزاهد ودرة: البقاء لله حبيبتي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، وقال محمد يسري: إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك يا تارا، ونعتها يسرا اللوزي قائلة: ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك شدي حيلك، ونعتها إيمان العاصي قائلة: الله يرحمها يا رب ويصبر قلبك يا تارا.