صراع بين تارا عماد وشقيقها حمزة العيلي في مسلسل «العودة»

كشفت أحداث مسلسل «العودة» عن تطورات جديدة إذ واجهت الفنانة تارا عماد التي تجسد شخصية «كيان»، صراعًا مع شقيقها الأكبر حمزة العيلي، والذي يجسد شخصية «هاشم»، بعد أن خيّرها ما بين الزواج بالإكراه لمن يختاره لها أو أن يتخلص منها، خاصة أنه يسيطر عليها ويمتلك سلطة عليها بعد وفاة والدها.

وتجسد تارا خلال أحداث مسلسل العودة شخصية طبيبة بيطرية، ولديها قدر عال من الثقافة والتحضر، وتدير مزرعة كبيرة للحيوانات والنباتات، ولكنها لم تنجح في الزواج من حب حياتها والذي يجسده الفنان شريف سلامة من خلال شخصية «آدم»، بسبب رفض شقيقها على الرغم من تعليمه العالي وعمله في المحاماة، بعد أن كان يجمع بين شقيقها وحبيبها صداقة قوية، ولكن توترت العلاقة بينهما وأوصى والد هاشم وكيان بعدم حضور آدم لجنازته؛ مما جعله يضطر للهروب خارج الصعيد.

تطور الصراع بين تارا عماد وحمزة العيلي

وتطورت الأحداث بين كيان وشقيقها هاشم، وقرر حبسها في المنزل بعد علمه بتعيينها لـ آدم محاميًا لها لاستعادة حقوقها من شقيقها في المزرعة التي قضت بها سنوات عمرها، ويريد أن يسيطر عليها بمفرده، ويبدأ في تحكمات وممارسات ضدها.

أبطال المسلسل

مسلسل «العودة» من بطولة شريف سلامة، حمزة العيلى، وليد فواز، تارا عماد، تامر نبيل، وآخرين من اخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، ويعرض على شاشة dmc، من إنتاج أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.