وفاة والدة الفنانة تارا عماد.. وتحديد موعد ومكان صلاة الجنازة

أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها منذ قليل، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».

موعد صلاة الجنازة

وتابعت قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد».

واختتمت قائلة: «اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس».