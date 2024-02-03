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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفاة والدة الفنانة تارا عماد.. وتحديد موعد ومكان صلاة الجنازة

كتب:

أميرة عزالدين
06:51 م | السبت 03 فبراير 2024
تارا عماد

تارا عماد

أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها منذ قليل، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».

موعد صلاة الجنازة

وتابعت قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد».

واختتمت قائلة: «اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس».

 

 

 

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