تارا عماد: «السوشيال ميديا» عالم افتراضي وسلاح ذو حدين.. وأحضر مهرجانات السينما لتطوير نفسي

خطواتها ثابتة على سلم النجومية، استطاعت خطف الأضواء منذ بداياتها بانتقائها لأدوارها، حيث أصبحت بطلة فى أعوام معدودة بعد وقوفها أمام كبار النجوم فى مصر والوطن العربى، وآخر أعمالها فيلم «بيت الروبى» الذى تقدم فيه أحد أدوار البطولة النسائية أمام النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

سعيدة للغاية بإيرادات الفيلم وكنت محظوظة بالعمل مع بيتر ميمى

وكشفت «تارا» فى حوارها مع «الوطن» عن تجسيدها لدور «بلوجر» بحسب أحداث الفيلم، مؤكدة أن المنصات الإلكترونية سلاح ذو حدين، موضحة أنها سعيدة للغاية بإيرادات الفيلم وكانت محظوظة بالعمل مع بيتر ميمى وكريم عبدالعزيز الذى كان يشجعها بقوة خلال التصوير، وأضافت أنها تفاجأت من ردود الفعل بعد العرض الخاص للفيلم وتعمل دائماً من أجل تطوير نفسها فى الأعمال الجديدة.. وإلى نص الحوار:

حقق فيلم «بيت الروبى» إيرادات كبيرة بعد أسبوعين من العرض هل توقعتِ النجاح الكبير؟

- سعيدة للغاية بالإيرادات التى حققها الفيلم، وهذا الأمر متوقع لأن العمل يحمل أسماء نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وهو نجم من نجوم الشباك وأفلامه عادة ما تحقق أعلى الإيرادات خلال عدد كبير من السنوات، بالإضافة إلى باقى فريق العمل المتميز وكنت محظوظة بالعمل معه بجانب وجود مخرج كبير مثل دكتور بيتر ميمى، وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحاً أكبر خلال الأيام القادمة، خاصة أن الفيلم ما زال أمامه موسم كبير وأتمنى أن يحقق الفيلم النجاح طوال الموسم.

ما رأيك فى ردود الفعل الأولية على الفيلم سواء من الرسائل التى تستقبلينها أو على السوشيال ميديا أو من الذين شاهدوا الفيلم بعد العرض الخاص؟

- ردود الفعل محمسة ومشجعة للغاية وتفاجأت من ردود الفعل بعد العرض الخاص للفيلم، وأنا دائماً أحب أن أرى ردود فعل الجمهور والمحيطين بى من أجل تطوير نفسى فى الأعمال الجديدة.

وما سبب حماسك للفيلم؟

- كاست الفيلم محمس للغاية؛ ففيلم به كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وباقى الفريق ممتع والعمل معه ممتع وكواليسه جيدة للغاية، بالإضافة إلى العمل مع المخرج بيتر ميمى، فهذه هى المرة الثانية التى أعمل فيها مع المخرج بيتر ميمى، الذى قدمنى للسينما فى أول فيلم لى بحياتى «الهرم الرابع»، ومتحمسة للتعاون معه للمرة الثانية، فعندما تحدث معى من أجل الترشيح للدور كنت متحمسة للغاية لأنى كنت أريد أن أكرر تجربة العمل معه من جديد.

هل يوجد وجه تشابه بينك وبين شخصيتك فى الفيلم؟

- لا أريد أن أحرق الشخصية من أجل الذين لم يشاهدوا الفيلم، ولكن دعنى أقُل إن الشخصية «حامل» وتعمل بلوجر وتحب دائماً الظهور أمام الكاميرا، وهى شخصية طيبة للغاية ومرحة وعلى طبيعتها للغاية، وعن وجه التشابه فمن الممكن أن تكون العفوية عاملاً مشتركاً بينى وبين الشخصية.

ما مدى صعوبة مشاهدك فى الفيلم خصوصاً أنك لم تمرى بمراحل الحمل من قبل؟

- نعم أنا لم أمر بذلك الأمر، ولكنى قدمت من قبل شخصية المرأة الحامل فى مسلسل «ضد الكسر» مع نيللى كريم، مع اختلاف الأحداث بين الفيلم والمسلسل، ولكن كان هناك العديد من المشاهد الصعبة التى كانت تحتاج مجهوداً ومذاكرة كبيرة، ولكن الدكتور بيتر ميمى ساعدنى وبدأنا نتحدث كثيراً قبل هذه المشاهد وكنت مرتاحة ولم أشعر بالخوف.

هل يوجد أحد من الأنفلونسر استلهمتِ منه الشخصية؟ وهل دور الأنفلونسر مهم؟

- فى الحقيقة يوجد العديد من البلوجرز على السوشيال ميديا أحبهم وأتابعهم وأحب المحتوى الذى يقدمونه، وكنت أتابع عدداً كبيراً منهم وكانوا مدخلى للشخصية وأعطونى نوعاً من الإلهام فى الشخصية، أما عن دور الأنفلونسر فكما قلت أحبهم وأعمل لعدد كبير منهم فولو حتى لو كان يقوم البعض بإعلانات فأنا أستفيد من بعضها ويكون البعض منها مفيداً بالنسبة لى ولديهم دور كبير، والأنفلونسر أصبحوا موجودين فى العالم بأكمله وليس فى مصر أو الوطن العربى فقط ودورهم مهم ويستطيعون الآن صنع الفارق ومن الممكن أن يشاركوا فى طريقة تفكير معينة أو يقوموا بتسليط الضوء حول أمر معين يساعد الشباب فى تفكيرهم فأنا أراها مهنة مهمة.

هل أنت من محبى السوشيال ميديا؟

- أشعر أن السوشيال ميديا والمنصات بشكل عام سلاح ذو حدين فالشخص إذا عرف استغلالها بشكل جيد يأخذ الحلو منها، ولكن كثرة السوشيال ميديا ليست الأفضل، وعلى مستوى العمل الفنى فهى مفيدة لأنها تستطيع أن تجعلنا نقوم بعمل دعاية للفيلم وأن نكون متواصلين مع الجمهور ومعرفة ردود فعلهم.

ما المشاهد المميزة بالنسبة لك؟

- أحببت الفيلم، وكواليسه كانت مميزة ومملوءة بالضحك والروح الجميلة المرحة، وكنا دائماً نضحك وأحببت الأطفال الذين عملوا معنا فى الفيلم لأن روحهم جميلة وأنا عادة أحب الأطفال وأحب الحديث معهم واللعب معهم، وسعيدة بتكرار العمل مع النجم كريم عبدالعزيز، فهذه ليست المرة الأولى، لقد عملت معه من قبل فى الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق »، ولكن فى «بيت الروبى» الدور مختلف تماماً ففى «الفيل الأزرق» كنت عندما أراه أضربه، ولكن فى بيت الروبى الموضوع عائلى لايت ولا يوجد به ضرب تماماً، ومن أكثر المشاهد التى أحببتها فى الفيلم المشاهد التى جمعتنى مع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور.

عملتِ مع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى من قبل.. فهل جمعتك أعمال مع أحد أبطال الفيلم؟

- أول مرة أعمل مع كريم محمود عبدالعزيز ولكنى استمتعت بالعمل معه وأتمنى تكرار التجربة فى الأعمال المقبلة، وهذه المرة الأولى التى أتعاون فيها مع «نور» وهى رائعة ومرحة للغاية، وكانوا دائماً يشجعون الجميع أن يخرج أحسن ما عنده، ولا أنسى أن كريم عبدالعزيز كان داعماً جداً لى وعندما أقوم بمشهد ويعجبه يأتى لى ويحمسنى ويقولى لى «برافو» فهو شخص جميل وأتمنى أن أكرر العمل معه للمرة الثالثة والرابعة وعدة مرات.

نسمع دائماً فى الأعمال الكوميدية أن هناك مساحة للارتجال، فهل قمتِ بهذا الأمر فى «بيت الروبى»؟

- كان يوجد مساحة للارتجال ولكنى كنت أحب أن ألتزم بالورق المكتوب خاصة أن شخصيتى ليست كوميدية كما هو متعارف عن الشخصيات الكوميدية، ولكنها كانت عفوية وبعيدة عن الكوميديا المباشرة والضحك كان نتيجة مواقف عفوية تقوم بها الشخصية، ولهذا كنت أُفضل الالتزام إلا لو قام الدكتور بيتر ميمى بإضافة شىء.

أحب الالتزام بالورق المكتوب والمنافسة فى «الأضحى» صحية

هناك منافسة فى موسم العيد حيث يوجد 4 أفلام لنجوم كبار.. كيف تنظرين إليها؟

- يجب دائماً أن تكون هناك منافسة، وأنا أرى المنافسة هذا العام صحية للغاية والأمر صحى وطبيعى ومبسوطة للغاية بالمنافسة وهناك انتعاشة فى صناعة السينما ويوجد عدد كبير من الأفلام التى تنافس دائماً وصناعة السينما يوجد بها أفلام جديدة وأتمنى أن تصير هذه المنافسة موجودة دائماً وأن يتم إنتاج عدد أكبر من الأعمال لأن ذلك فى مصلحة السينما.

نجدك خلال الفترة الماضية فى المهرجانات سواء مكرَّمة أو مشاركة وآخرها مهرجان «كان».. فما سبب ذلك؟

- أحب المشاركة فى المهرجانات وحضور ورش العمل ومشاهدة أفلام من كافة الثقافات كى أطلع على كل ما هو جديد فى عالم الفن وأرى أن ذلك يطور من أدوات الفنان، ليستكشف ويتعلم ويطور من نفسه.

رسالة «بيت الروبى»

حببت الفيلم عندما شُرح لى والرسالة المقصودة من الفيلم نتناولها بشكل كوميدى لايت وهى أن السوشيال ميديا ليست كل شىء وليست العالم الحقيقى الذى نعيشه ولكنه عالم افتراضى وليس كل شىء نراه على السوشيال ميديا حقيقى، وعندما نقوم بقراءة خبر نقوم بالتأكد منه قبل النشر وعندما نرى أشخاصاً على السوشيال ميديا دائماً سعيدة وحياتها جميلة وتأكل وتلبس أفضل الأشياء دائماً ولا تكون هذه الحقيقة بل هذا يكون ساعة واحدة من يومهم وهذا الذى جذبنى للفيلم أن نقوم بتوصيل الرسالة بشكل كوميدى بسيط.