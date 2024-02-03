من أصول أوروبية.. أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد بعد وفاتها

أعلنت الفنانة تارا عماد، منذ قليل، وفاة والدتها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد

واعتادت الفنانة تارا عماد نشر صور تجمعها مع والدتها، والتي اندهش منها الجمهور لشدة الشبه بينهما، ولجمالها الشديد.

وتعود هوية والدة تارا عماد لدولة مونتينجرو، وهي إحدى دول البلقان الأوروبية، وعاشت معها تارا سنوات طويلة من طفولتها، وتعلمت منها لغة مونتنيجرو.

تجمعها علاقة قوية مع والدتها وتعتبرها أقرب صديقة لها، وكانت تنصحها دائمًا بألا تتخلى عن حلمها، وعلمتها الكثير من المهارات في حياتها.

وكانت تارا عماد، تحدثت عن والدتها، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه منى الشاذلي، قائلة: «إنها كانت دائمًا تحكي لها عن كرتون علاء الدين، وكانت تنبهر بالشخصيات الموجودة بها، لذلك كنت سعيدة بتجسيد شخصية علاء الدين بإحدى المسرحيات».

وأضافت:«ان والدتها من بلد صغيرة تسمي مونتنيجرو، فى منطقة البلقان، وعدد سكان البلد دي 600 ألف، وكنت بروح كل سنة مرتين مع ماما، وبحب البلد دي بسبب مناظرها الطبيعية، وماما جت مصر بسبب الحرب اللي حصلت في البلد، وجت مصر عشان جالها فرصة عمل كويسة».

متى جاءت والدة تارا عماد إلى مصر؟

وأشارت إلى «أن والدتها جاءت إلى مصر منذ 32 عاما، واتعرفت على والدها بالعمل، بعد قصة حب كبيرة بينهما، وسافرت معاها أول مرة مونتنيجرو وأنا عندي 4 سنين، وكمان عشان تعرفني جدتي».

موعد صلاة الجنازة

ونعت تارا عماد والدتها قائلة: «اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس»، وتقوم بتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر غدًا الأحد.