رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة عبر «الوطن».. ظهرت الآن

اعتمدت قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات في مختلف المواد الدراسية، على أنّ تُعلن النتيجة في المدارس خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة

وفيما يلي، نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 عبر «الوطن»، من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم إدخال الاسم ورقم الجلوس، والضغط على كلمة استعلام، وبعد ذلك ستظهر النتيجة متضمنة النسبة المئوية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة

وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، بلغ 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 627 لجنة في 18 إدارة تعليمية.