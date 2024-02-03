10 معلومات عن القاذفات الأمريكية B-1.. استخدمتها أمريكا ضد العراق وسوريا

كشفت الإدارة الأمريكية عن أنها قصفت نحو 85 هدفا في 7 مواقع بسوريا والعراق، باستخدام القاذفات B-1، فيما أسمتها بأنها بداية سلسلة من الضربات الأمريكية على مسلحين زعمت أنهم مدعومين من إيران، ونفذت هجوما باستخدام طائرة دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وفق ما نشر موقع سكاي نيوز.

وفيما يلي، نعرض أهم 10 معلومات عن القاذفات الأمريكية B-1 التي استخدمتها أمريكا ضد العراق وسوريا أمس الجمعة، وذلك في السطور التالية:

10 معلومات عن القاذفات B-1

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، جاءت أهم 10 معلومات عن القاذفات الأمريكية B-1 التي استخدمتها أمريكا ضد العراق وسوريا أمس الجمعة على النحو التالي:

أمريكية الصنع

ارتفاعها 10.4 متر

عابرة للقارات

يصل وزن القاذفة B-1 نحو 86 كيلوجراما

يمكنها أن تحمل أسلحة يصل وزنها لـ217 كيلوجراما

سعة الوقود 120 كيلوجراما

سرعتها تتجاوز الـ900 ميل في الساعة

تكلفة القذيفة الواحدة 317 مليون دولار

سعة الطاقم 4 أفراد

يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة

القاذفات B-1

وبحسب مسؤول دفاعي أمريكي تحدث لشبكة سي إن إن فأن الضربة الأمريكية بالقاذفات حلقت في رحلة واحدة دون توقف من الولايات المتحدة إلى أهداف القصف.

وتعتبر القاذفات الأمريكية B-1 متعددة المهام، إذ يمكنها أن تحمل عددا كبيرا من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة وتعتبر العمود الفقري لقاذفات بعيدة المدى الأمريكية.

وكانت الطائرة B-1 ظهرت للمرة الأولى في بداية السبعينات، ثم تم تطويرها مع بداية الثمانينيات، واستطاعت أن تحطم ما يقرب من 50 رقما قياسيا عالميا من حيث السرعة والحمولة والمدى.