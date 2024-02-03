هل المنطقة مهددة بحرب مفتوحة بعد الضربات الأمريكية على سوريا والعراق؟

قال الدكتور هاني سليمان، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، لكنها تريد ما يمكن تسميته «حرب سلمية»، مشيرًا إلى أن هناك مواجهات عسكرية وحرب مستمرة لكن تريد واشنطن تطويقها بحزام من الأمان.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح لـ«الوطن»، أن أمريكا مضطرة إلى تأمين البحر الأحمر حتى لا تتهم بأنها لم تبحث عن مقاربة سياسية وتركت الأمور للاضطراب في البحر، فهي تدعي خلال الفترة الحالية أنها تحمي الملاحة الدولية، وفي المقابل تريد تحقيق أهدافها بأقل الخسائر.

أمريكا تستهدف القواعد العسكرية في سوريا والعراق

وكانت واشنطن شنت ضربات ضد أهداف عسكرية في سوريا والعراق أمس الجمعة وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أدت إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 25 آخرين، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية منذ أسبوع، ما دفع إلى الحديث عن إمكانية نشوب حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط.

سليمان: الحرب في الشرق الأوسط سلمية

وأكد «سليمان» أن الحرب في الشرق الأوسط سلمية، وواشنطن لا تريد توسيع الصراع من الأساس ووضعه في نطاق مواجهة فقط بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وعزل الأطراف الأخرى مثل إيران وغيرها، وظهر ذلك واضحًا في انفتاح أمريكا على الصين للضغط عليها للوساطة بينها وبين إيران حتى لا تدعم الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن أمريكا تريد تحقيق أهدافها دون أن تنزف مصالحها أو توسع صراعها وبالتالي هدفها فقط هو تحقيق الأهداف بضريبة وبخسائر أقل.

أستاذ العلوم السياسية: واشنطن تتحكم في توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، لـ«الوطن»، إن واشنطن تتحكم في توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، والمجموعات المسلحة التي تقاتل حاليًا كانت موجودة منذ فترة طويلة ولكن كانت العمليات ضد القواعد الأمريكية قليلة للغاية، مؤكدًا أن حرب غزة وسعت الأمر.

وأشار «الرقب» إلى أن الإدارة الأمريكية في يدها مفتاح وقف الحرب في حال إقناعها للاحتلال الإسرائيلي بذلك، مضيفًا أنه يستبعد أن تكون هناك حرب شاملة واسعة خلال هذا العام أو العام الجاري، مؤكدًا أن الأمر قد يتغير عند وصول الجمهوريون وربما دونالد ترامب إلى الحكم في نوفمبر المقبل.