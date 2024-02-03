صور نادرة تجمع الفنانة تارا عماد بوالدتها.. «فولة واتقسمت نصين»

صدمة كبيرة تلقتها الفنانة تارا عماد قبل قليل، بعد وفاة والدتها، وعلى الرغم من قلة ظهورهما سويًا، إلا أن هناك بعض الصور النادرة التي تظهر مدى ترابطهما، والشبه الكبير بينهما.

صور نادرة تجمع بين تارا عماد ووالدتها

بكلمات مليئة بالآسى والحزن، أعلنت الفنانة تارا عماد عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وفاة والدتها، إذ كتبت قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس».

بعد وفاة والدة تارا عماد، يود الجميع معرفة شكلها، وذلك نظرًا لقلة ظهورها الفني رفقة ابنتها «تارا»، التي حرصت على نشر صور جمعتها بوالدتها في مراحل مختلفة بداية من الطفولة حتى الشباب، والتي أظهرت حجم الشبة الكبير بينها ويمكن الإطلاع عليها فيما يلي:

مرحلة الطفولة

حرصت تارا عماد على مشاركة متابعيها، صورة جمعتها مع والدتها وهي طفلة، والتي تظهر مدى الحنان والدفء في علاقتهما، إذ ظهرت الأم وهي تجلس على أحد المقاعد، بينما «تارا» طفلة لاتتجاوز الـ6 أشهر، كانت تجلس على قدميها.