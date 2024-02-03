سعرها مفاجأة.. طرح أول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر بهذا الموعد

كشف الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة «إيجبت سات»، وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية الصنع بمكونات محلية تتعدى الـ60% ستكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أن تغير الموعد بسبب إجراء بعض التعديلات الخاصة بالنموذج المقرر طرحه، لافتا إلى أنه تم إجراء تعديلات طفيفة في نموذج أول سيارة كهربائية محلية الصنع لتتماشى مع موديلات العام الجديد وقتها 2025، وأن التعديلات تهدف في النهاية إلى تقديم منتج جيد للمواطنين يتماشى مع متطلباتهم يوفر لهم سبل الرفاهية والراحة.

إجراء تعديل بسيط لأسعار فئات السيارات

وأضاف الغمري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إجراء تعديل بسيط لأسعار فئات السيارات التي سيتم طرحها عن الأسعار التي جرى الإعلان عنها وسيكون التعديل بسيطا جدا، حيث سيزيد سعر السيارة الكهربائية لسرعة 60 كيلومترا في الساعة عن 150 ألف جنيه، منوها بأن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة متسارعة للانتهاء من المخطط وطرح السيارة في السوق المصرية، وأنها سيكون منها 3 فئات في الطرح الأول.

تذليل كل العقبات للإسراع في إنتاج السيارة الكهربائية

وأوضح الغمري أن الأسبوع الماضي اجتمعوا مع رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجَّه رئيس الوزراء بضرورة تذليل كل العقبات لإنتاج السيارة في أسرع وقت.