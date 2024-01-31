دعاء بعد الأذان كما ورد عن النبي.. رده تفتح لك أبواب الجنة 

يعد دعاء بعد الأذان من الأدعية التي أوصى النبي صلى الله أمته بترديدها من أجل التقرب إلى الله عزوجل، لنيل الثواب والشفاعة التي وعدنا الرسول إياها.

دعاء بعد الأذن

وحول دعاء بعد الأذن، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه قد رؤي عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: «لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله تعالي»، وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا؛ فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تداووا، فإنّ الله عز وجل لم يضع داء، إلا وضع له دواء، غير داء واحد؛ الهرم».

وفيما يتعلق بالدعاء بعد الأذان، أوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها ومنها:

أدعية بعد الأذان

- اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».