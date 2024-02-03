أحمد موسى عن الغارات على سوريا والعراق: «أمريكا مش عايزه جيش عربي قوي»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا تسعى لإضعاف الجيوش العربية في المنطقة حتى يصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأقوى في الشرق الأوسط.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الغارات التي شنتها أمريكا على العراق وسوريا جعله يسترجع بالذاكرة عام 2011، حيث تذكر كل محاولات الولايات المتحدة التي تسعى لإسقاط الجيش المصري، بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.

تفكيك الجيشين العراقي والسوري

وأضاف موسى، أن الجيش العراقي والسوري، تم تفكيكهما وإضعافهما بواسطة أمريكا، سواء باحتلال العراق، أو إعطاء ملايين الدولارات لجماعات تحارب وتفكك الجيشين العراقي والسوري.

مصر كانت تدرك مخطط الولايات المتحدة

وتابع أن مصر كانت تدرك مخطط الولايات المتحدة جيدا، وهناك رجال وقفوا أمام كل هذه المحاولات وحافظوا على وحدة الجيش، مؤكدًا أن الدولة التي تملك جيشا قويا تمنع أن يعتدي عليها أحد، مردفًا: «الكل عارف مصر وعامل لينا حساب».