سعر الدينار الكويتي في مصر بختام تعاملات اليوم السبت.. مستقر

استقرار كبير شهده سعر صرف الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري؛ إذ سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 100.29 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

وبحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية، تستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 100.40 جنيه للبيع، والشراء 99.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر 100.29 جنيه للبيع و100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.65 جنيه للبيع، والشراء 100.00 جنيه، بينما سجل في بنك إسكندرية 100.72 للبيع، والشراء 96.99 جنيه.