«رياضة الشرقية»: متابعات ميدانية مكثفة على مراكز الشباب

أجرى مديرو الإدارات الفرعية ومسؤولو الإدارة الاستراتيجة، متابعة ميدانية على مراكز الشباب بالشرقية، للوقوف على مدى انتظام العاملين بها.

وجرى المرور على مراكز شباب «المنشية- الشغانبة -ميت حمل -التنمية الشبابية بلبيس- مشتول السوق -المنير -الصحافة -سنهوت -ميت يزيد -كفر الصعيدي - الصنافين البحرية - أبو الشقوق - سنجها - ناطورة - الشعراء الكبيرة- منشية عبد اللطيف - كفر حماد - الرباعي- الفرايين - المؤانسة - الجديدة - ملامس- كفر الدير- التلين- الميمونة- كرديدة- ميت بشار- كفر الأعصر - الدميين- منشية القاضي - الصوفية - منشأة الأمير - الأخيوة- بحر البقر - حفنا - سلمنت - قرملة - بساتين الإسماعيلية - ميت معلا -الجوسق - العبسي - أنشاص الرمل - الزوامل».

جاهزية أماكن الأنشطة

وشدد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، على المتابعات الدورية لمراكز الشباب، من قبل مديري الإدارات وتأكيد مدى جاهزية الأماكن الخاصة بالأنشطة، من ملاعب وصالات أنشطة، واستغلال كل موارد المراكز والأدوات المتاحة، لتوفير السبل كافة لتحقيق أقصى استفادة للأعضاء من خدمات مراكز الشباب، مع اتخاذ الاجراءات التي توفر سبل الأمن والسلامة لرواد مراكز الشباب، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية داخل المراكز وعمل الصيانة اللازمة لجميع المرافق الخاصة والحفاظ على الشكل الحضاري للمركز والنظافة العامة.