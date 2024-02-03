«وكيل صحة مطروح»: حصر احتياجات المعامل الطبية في المستشفيات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مرور لجان مختصة على جميع المعامل الطبية في المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة، وتقييم الأداء بها وحصر النواقص في المعامل الطبية، وتوفير جميع الاحتياجات، واتخاذ إجراءات الشراء عن طريق هيئة الشراء الموحدة طبقًا للقواعد المعمول بها.

مراجعة الخدمات الطبية في مستشفى النساء والتوليد

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، ترافقه الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات، اليوم، من خلال المرور المفاجئ، العمل في مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بعد عمليات الولادة، ومدى انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خاصة في قسم الاستقبال.

مكافحة العدوى في المستشفى

وراجع وكيل صحة مطروح، قسم الطوارئ متابعًا الإجراءات الطبية التمريضية في أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم في الأشعة والمعامل الطبية والأطباء للتعامل مع حالات الطوارئ.

واستمع وكيل الوزارة خلال جلسة نقاشية، إلى الأطباء بالمستشفى، موجهًا بضرورة تقديم خدمة طبية عالية تتوافق مع تطلعات أهالي مطروح، خاصة مع انضمام قسم النساء والتوليد بالمستشفى لمنظومة الزمالة المصرية، كما وجه مشرف الأمن، بضرورة التعامل مع المترددين بشكل جيد والتعاون والتنسيق مع الفرق الطبية لتلبية كافة احتياجات المترددين، كما استمع لعدد من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.