نفاد تذاكر حفل هاني شاكر في عيد الحب بلبنان

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفله المقرر إحياؤه في لبنان بعيد الحب يوم 13 فبراير.

ونشر هاني شاكر البوستر الدعائي للحفل معلقا: «Sold out حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بمناسبة عيد الحب في لبنان يوم 13 فبراير».

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

وحققت أغنية «بلاد البخت» للفنان هاني شاكر والتي طرحها مؤخرا عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» مشاهدات عالية وإشادات النقاد والجمهور وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.