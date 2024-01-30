اقرأ في عدد «الوطن» غدًا.. تحفيز الاستثمار في مجال توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية داخل مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولى»: تحفيز الاستثمار فى مجال توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية داخل مصر

- «المالية»: المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على إنهاء المنازعات المتراكمة بسبب النظم التقليدية

- «السياحة»: حققنا نمواً غير مسبوق فى «الطاقة الفندقية»

- توفير أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. ونمو حجم الطاقة الفندقية بنسبة 7%

- مزايدة للتنقيب عن البترول بـ«السويس والصحراء الشرقية»

- «الملا»: الإنتاج من الحقول يتطلب أحدث الطرق التكنولوجية

الصفحة الثانية

- وزير الخارجية: حتمية وقف إطلاق النار فى «غزة» وتبادل المحتجزين

- «شكرى»: يجب إدخال المساعدات بالقدر الكافى.. وتكثيف الجهود المصرية للدفع نحو التهدئة واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة وضرورة استمرار الدعم لوكالة «الأونروا»

- جرائم جديدة بحق المدنيين فى القطاع.. وتسلل 10 أشخاص من قوة إسرائيلية بلباس أطباء وممرضين إلى مستشفى ابن سينا وقتل 3 شبان وإحداث 9 إصابات

- تعاون «مصرى - كولومبى» فى التعليم العالى والبحث العلمى

- مصر: تحديات القارة السمراء تتزايد تأثراً بالأحداث العالمية

- وزير التعليم العالى: منظومتنا التعليمية تتنوع بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع دولية

- «المشاط» أمام القمة «الإيطالية - الأفريقية»: 20٪ من سكان أفريقيا يعانون نقص الغذاء

- تأكيداً لـ«الوطن».. «الإنتاج الحربى» تنفذ مشروعات تطوير لـ«السد العالى»

- «صلاح الدين»: تعاون مثمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين بأعلى كفاءة

- أحمد أنور: انتهينا من تطوير ورفع كفاءة مصنع الرزينات وإصلاح نظام التحكم بأفران الڤاكيوم بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة

- رئيس شركة «الصيانة» بـ«الإنتاج الحربى»: نجحنا فى الانتهاء من تنفيذ 30 عملية.. ويجرى الانتهاء من 6 مشروعات الفترة المقبلة

الصفحة الثالثة

- اليوم الخامس لـ«المعرض»: عدد الزوار يتجاوز 1.6 مليون مواطن.. والأنشطة الفنية والترفيهية تجذب الجمهور

- «صور أندريس بايو وسيمون بوليفار ومذكرات الجنرال أوريلى» تزين جناح فنزويلا.. و«إيريرا»: سنهدى مجموعة كتب لمكتبة الإسكندرية

- «حياة كريمة».. ورش ومحاضرات وأنشطة خدمية

- «فيبى بوفيه».. روائية تحترف بيع القهوة والشاى للزوار

- رئيس اتحاد الناشرين: المعرض يتيح آلاف العناوين لـ1200 ناشر من 70 دولة

- تجاوز عدد الزوار مليوناً و600 ألف زائر يؤكد أهمية المعرض محلياً وإقليمياً

الصفحة الرابعة

- المشروع لتنمية مهارات الشباب وربطهم باحتياجات السوق«مهنى 2030».. عودة الريادة للعامل المصرى

- تدريب مليون عامل.. وتقنين مراكز التأهيل الخاصة غير المرخصة

- المرحلة الأولى تشمل 27 ألف شاب من ذوى المهارة بالمحافظات.. ووزير العمل: تخريج 10 آلاف كادر للمهن المطلوبة سنوياً.. وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق

- استشارى المشروع: الرئيس السيسى صاحب الفكرة.. وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر

- نستهدف 3.5 مليون عامل مهارى بحلول عام 2030 ونسعى إلى التركيز على المهن المستقبلية والحرفية

الصفحة الخامسة

- «رجال الصناعة»: التأهيل يواكب التطور الصناعى ويرفع الإنتاج

- «البهى»: يجب الاستفادة من تجارب الدول التى أحدثت نهضة صناعية بالخارج.. و«السقطى»: دعم من المستثمرين للمشروع من أجل الوصول لعمالة مُدربة

- نواب: يقضى على البطالة ويوفر فرص عمل للشباب

- «مهنى»: إيقاف الكيانات الوهمية والشهادات المزورة.. و«التمامى»: خطة طويلة المدى لرؤية «مصر 2030»

- عبدالوهاب خضر *يكتب: الكرة فى ملعب الشباب

- «اتحاد العمال»: المشروع يجعل شبابنا محط أنظار الشركات الكبرى

- د. منجى بدر: هدفنا تطوير منظومة التدريب وفتح باب الترخيص للمراكز المهنية الخاصة

- علينا الاستفادة من التجربة الألمانية للنهوض بإمكانات العمالة ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد

- المفكر الاقتصادى: الاستثمار فى البشر وسيلتنا لحجز مكان وسط الدول الكبرى

الصفحة السادسة

- سحر الجعارة تكتب: أثرياء الأزمة

- د. محمود خليل يكتب: على أعصاب اللعيبة

- أحمد رفعت يكتب: «فى عالم عز فيه الشرف»!

- بلال الدووى يكتب: المعارضة فن

- جمال حسين يكتب: لن ينجحوا فى خنق مصر

الصفحة السابعة

- «فيتوريا» يشعل الجبلاية

- اجتماع عاجل للتصويت على مصير المدرب البرتغالى.. «علام والدرندلى وإمام» يدعمون استمراره.. وجبهة رفض قوية

- وزير الرياضة يعلن عدم إقالة الاتحاد لقرب الانتخابات ويشدد: «ننتظر التقرير وقرارات حاسمة»

- وداعاً الهدافين

- نجما مصر وغينيا الاستوائية «الأكثر تسجيلاً» يخرجان من السباق.. والفرصة متاحة أمام «مابولولو»

- السنغال ترسخ فشل حامل اللقب فى التأهل لربع النهائى للمرة السابعة على التوالى

- هنا «كان»

الصفحة الثامنة

- «ارسم اسمك هدية» بذراع واحدة.. «خالد» ينشر البهجة فى «المعرض»

- 300 متطوع يشاركون فى معرض الكتاب تحت رعاية «يونيسف»

- طلبات «الزوار» أوامر

- بتوقيع كبار الكُتّاب «الرواية» رهان دراما رمضان 2024

- القدس vs رفح «فلسطين» تفوز بكأس «كفر الشيخ»