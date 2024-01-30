اقرأ في عدد «الوطن» غدًا.. تحفيز الاستثمار في مجال توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية داخل مصر
كتب:
أحمد العانوسي
07:34 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مدبولى»: تحفيز الاستثمار فى مجال توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية داخل مصر
- «المالية»: المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على إنهاء المنازعات المتراكمة بسبب النظم التقليدية
- «السياحة»: حققنا نمواً غير مسبوق فى «الطاقة الفندقية»
- توفير أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. ونمو حجم الطاقة الفندقية بنسبة 7%
- مزايدة للتنقيب عن البترول بـ«السويس والصحراء الشرقية»
- «الملا»: الإنتاج من الحقول يتطلب أحدث الطرق التكنولوجية
الصفحة الثانية
- وزير الخارجية: حتمية وقف إطلاق النار فى «غزة» وتبادل المحتجزين
- «شكرى»: يجب إدخال المساعدات بالقدر الكافى.. وتكثيف الجهود المصرية للدفع نحو التهدئة واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة وضرورة استمرار الدعم لوكالة «الأونروا»
- جرائم جديدة بحق المدنيين فى القطاع.. وتسلل 10 أشخاص من قوة إسرائيلية بلباس أطباء وممرضين إلى مستشفى ابن سينا وقتل 3 شبان وإحداث 9 إصابات
- تعاون «مصرى - كولومبى» فى التعليم العالى والبحث العلمى
- مصر: تحديات القارة السمراء تتزايد تأثراً بالأحداث العالمية
- وزير التعليم العالى: منظومتنا التعليمية تتنوع بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع دولية
- «المشاط» أمام القمة «الإيطالية - الأفريقية»: 20٪ من سكان أفريقيا يعانون نقص الغذاء
- تأكيداً لـ«الوطن».. «الإنتاج الحربى» تنفذ مشروعات تطوير لـ«السد العالى»
- «صلاح الدين»: تعاون مثمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين بأعلى كفاءة
- أحمد أنور: انتهينا من تطوير ورفع كفاءة مصنع الرزينات وإصلاح نظام التحكم بأفران الڤاكيوم بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة
- رئيس شركة «الصيانة» بـ«الإنتاج الحربى»: نجحنا فى الانتهاء من تنفيذ 30 عملية.. ويجرى الانتهاء من 6 مشروعات الفترة المقبلة
الصفحة الثالثة
- اليوم الخامس لـ«المعرض»: عدد الزوار يتجاوز 1.6 مليون مواطن.. والأنشطة الفنية والترفيهية تجذب الجمهور
- «صور أندريس بايو وسيمون بوليفار ومذكرات الجنرال أوريلى» تزين جناح فنزويلا.. و«إيريرا»: سنهدى مجموعة كتب لمكتبة الإسكندرية
- «حياة كريمة».. ورش ومحاضرات وأنشطة خدمية
- «فيبى بوفيه».. روائية تحترف بيع القهوة والشاى للزوار
- رئيس اتحاد الناشرين: المعرض يتيح آلاف العناوين لـ1200 ناشر من 70 دولة
- تجاوز عدد الزوار مليوناً و600 ألف زائر يؤكد أهمية المعرض محلياً وإقليمياً
الصفحة الرابعة
- المشروع لتنمية مهارات الشباب وربطهم باحتياجات السوق«مهنى 2030».. عودة الريادة للعامل المصرى
- تدريب مليون عامل.. وتقنين مراكز التأهيل الخاصة غير المرخصة
- المرحلة الأولى تشمل 27 ألف شاب من ذوى المهارة بالمحافظات.. ووزير العمل: تخريج 10 آلاف كادر للمهن المطلوبة سنوياً.. وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق
- استشارى المشروع: الرئيس السيسى صاحب الفكرة.. وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر
- نستهدف 3.5 مليون عامل مهارى بحلول عام 2030 ونسعى إلى التركيز على المهن المستقبلية والحرفية
الصفحة الخامسة
- «رجال الصناعة»: التأهيل يواكب التطور الصناعى ويرفع الإنتاج
- «البهى»: يجب الاستفادة من تجارب الدول التى أحدثت نهضة صناعية بالخارج.. و«السقطى»: دعم من المستثمرين للمشروع من أجل الوصول لعمالة مُدربة
- نواب: يقضى على البطالة ويوفر فرص عمل للشباب
- «مهنى»: إيقاف الكيانات الوهمية والشهادات المزورة.. و«التمامى»: خطة طويلة المدى لرؤية «مصر 2030»
- عبدالوهاب خضر *يكتب: الكرة فى ملعب الشباب
- «اتحاد العمال»: المشروع يجعل شبابنا محط أنظار الشركات الكبرى
- د. منجى بدر: هدفنا تطوير منظومة التدريب وفتح باب الترخيص للمراكز المهنية الخاصة
- علينا الاستفادة من التجربة الألمانية للنهوض بإمكانات العمالة ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد
- المفكر الاقتصادى: الاستثمار فى البشر وسيلتنا لحجز مكان وسط الدول الكبرى
الصفحة السادسة
- سحر الجعارة تكتب: أثرياء الأزمة
- د. محمود خليل يكتب: على أعصاب اللعيبة
- أحمد رفعت يكتب: «فى عالم عز فيه الشرف»!
- بلال الدووى يكتب: المعارضة فن
- جمال حسين يكتب: لن ينجحوا فى خنق مصر
الصفحة السابعة
- «فيتوريا» يشعل الجبلاية
- اجتماع عاجل للتصويت على مصير المدرب البرتغالى.. «علام والدرندلى وإمام» يدعمون استمراره.. وجبهة رفض قوية
- وزير الرياضة يعلن عدم إقالة الاتحاد لقرب الانتخابات ويشدد: «ننتظر التقرير وقرارات حاسمة»
- وداعاً الهدافين
- نجما مصر وغينيا الاستوائية «الأكثر تسجيلاً» يخرجان من السباق.. والفرصة متاحة أمام «مابولولو»
- السنغال ترسخ فشل حامل اللقب فى التأهل لربع النهائى للمرة السابعة على التوالى
- هنا «كان»
الصفحة الثامنة
- «ارسم اسمك هدية» بذراع واحدة.. «خالد» ينشر البهجة فى «المعرض»
- 300 متطوع يشاركون فى معرض الكتاب تحت رعاية «يونيسف»
- طلبات «الزوار» أوامر
- بتوقيع كبار الكُتّاب «الرواية» رهان دراما رمضان 2024
- القدس vs رفح «فلسطين» تفوز بكأس «كفر الشيخ»