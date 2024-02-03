استأصلت جزءا من أمعائها.. معلومات عن مرض الإعلامية سهير جودة

أزمة صحية طالت الإعلامية الشهيرة سهير جودة مؤخرًا، بعد معاناتها من مشاكل في المعدة والقولون، وخضوعها لعملية جراحية خطيرة، الأمر الذي اضطرها للغياب عن الشاشة الفترة الماضية، لتعود بعد 6 أيام لتطمأن جمهورها على حالتها الصحية، بمكالمة هاتفية عبر برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

«الجمهور وحشني وعاوزة أشكرهم على دعواتهم لي بالشفاء، أنا لسه في المستشفى بس أفضل الحمد لله، العملية كانت صعبة وهي استئصال جزء من القولون» بهذه الكلمات طمأنت الإعلامية سهير جودة متابعيها عن حالتها، لذا نستعرض بعض المعلومات عن مرض سهير جودة في التقرير التالي..

معلومات عن مرض سهير جودة

وفقًا لموقع «مايو كلينك» استئصال القولون هو عبارة عن إجراء جراحي لإزالة القولون كله أو جزء منه، والقولون هو جزء من الأمعاء الغليظة، والقولون هو جزء من الأمعاء الغليظة تكون على هيئة عضو طويل، يشبه إلى حد كبير الأنبوب، وربما يكون استئصال القولون أمر ضرويًا لعلاج الأمراض والحالات التي تصيب القولون للعمل على الوقاية من مخاطره.

مضاعفات استئصال القولون

وجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون، العمل على استشارة الطبيب، لتجنب الكثير من المضاعفات، إذ يعتمد خطر حدوث المضاعفات على حالتك الصحية بشكل عام، ونوع استئصال القولون الذي تخضع له، والنهج الذي يستخدمه جراحك لإجراء الجراحة، وجاءت هذه المضاعفات على النحو التالي:

- النزف.

- الجلطات الدموية في الساقين والرئتين.

-العدوى.

- ربما يصل الأمر إلى إصابة الأعضاء المجاورة للقولون، مثل المثانة والأمعاء الدقيقة.

متى تخرج سهير جودة من المستشفى

تتطلب عملية استئصال القولون البقاء في المستشفى لفترة ما، لإعطاء فرصة لجهازك الهضمي للتعافي، إذ تحتاج إلى الرعاية الصحية، فربما تقضي من بضعة أيام إلى أسبوع كحد أقصى في المستشفى، وذلك وفقًا لحالتك ووضعك الصحي.

وحددت وزارة الصحة والسكان، 3 أعراض مهمة لآلام القولون، التي جاءت على النحو التالي:

- ألم وتشنج في البطن.

- الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

- انتفاخ وزيادة الغازات في البطن.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، لتجنب خطر الإصابة بآلام القولون، وتجنب قدر الإمكان التدخين، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لنصف ساعة على الأقل.