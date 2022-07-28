جراحة متقدمة بمستشفيات قنا الجامعية لاستئصال قولون كامل لمريضة

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي من وحدة جراحة وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، فى استئصال كامل للقولون في إطار خدمة العمليات المتقدمة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة، والتي تحتاج إلى مهارة طبية خاصة بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفيات قنا الجامعي، بأن المريضة حضرت لعيادة أورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى قنا الجامعي وتم التشخيص وبعد الفحوصات وعمل منظار قولوني تم استئصال جذري لورم بالقولون الهابط وتوصيل القولون بدون الحاجة لتحويل مجرى البراز.

كما شارك بالعملية أيضا الدكتور محمود أبو زيد مدرس جراحة القولون والمستقيم والشرج بقسم الجراحة العامة، والطبيب محمد مرزوق مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيب عمر الراوي، طبيب مقيم بالقسم.

وشارك من قسم التخدير الدكتور محمد جابر مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والدكتور محمد رجب مدرس مساعد بالقسم تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض محمد الشيخ.

وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير المستشفى بالحرم الجامعي أن المريضة بحالة جيدة وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.