«قصور الثقافة» تطلق ورشة «ابدأ حلمك» للدراسات السينمائية بالأنفوشي

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية «ابدأ حلمك» المختصة بالدراسات السينمائية الحرة، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمَّن اليوم الأول محاضرة بعنوان «مبادئ المونتاج»، تناول خلالها المونتير حسام المحفوظي، مفهوم المونتاج، مع التعريف بمراحله ودور المونتير في صناعة الفيلم السينمائي.

مفهوم الإيقاع السينمائي

كما أوضح للمتدربين مفهوم الإيقاع السينمائي وكيفية إضافة أبعاد وتفاصيل جديدة للشخصية، غير التفاصيل الموجودة في الصورة، وذلك عن طريق المونتاج.

وخلال المحاضرة الثانية الخاصة بأساسيات كتابة السيناريو تناول الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، أنواع الشخصيات في العمل السينمائي بشكل مفصل، وتطرق إلى عدة تعريفات أهمها السيناريو، الحبكة، و المعالجة السينمائية، مقدما بعض النماذج التطبيقية.

ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى الثلاثاء المقبل، وتشهد الفترة المقبلة تعريف المتدربين كيفية كتابة سيناريو تفصيلي، إعداد الحوار بين الشخصيات، بالإضافة إلى التعريف بتكنيكات المونتاج وقواعده وأهمها قاعدة القطع الثالث، مع التطرق إلى بعض قواعد التصوير وأنواع العدسات وأحجام اللقطات باعتبار أن التصوير جزء لا يتجزأ عن عملية المونتاج السينمائي.

تقدم الورشة مجانا للرواد بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعدة في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.