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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد «جمعة سبت حد» بمعرض الكتاب

كتب:

بسمة شطا
09:00 م | الإثنين 29 يناير 2024
تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

وقع الفنان تامر عبد المنعم، اليوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب جمعة سبت حد.

حفل توقيع كتاب تامر عبد المنعم 

حضر حفل توقيع الكتاب كوكبة من الشخصيات وعلى رأسهم زوجته رنا علي، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتبة يسر فلوكس، ومجموعة من الجمهور.

ومن جانبه، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بخروج كتاب «جمعة سبت حد» إلى النور وداخل أروقة معرض الكتاب.

كتاب جمعة سبت حد يعد مسرحية شائكة فأبطالها الثلاثة شيخ متطرف وقس مشلوح وحاخام إرهابي شاءت الظروف أن تسقط بهم طائرة إلى جزيرة منعزلة وسط المحيط ليبدأ بينهم صراع دموي يكون ضحيته ركاب الطائرة الناجون.

تعد مسرحية جمعة سبت حد؛ ثاني الكتب التي يقدمها تامر عبد المنعم بعدما نشر له في 2018 كتابه الأول مذكرات فلول.

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بقلم بسمة شطا