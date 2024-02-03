موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة مطروح.. إليك التفاصيل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة مطروح، والتي يترقب ظهورها أولياء الأمور والطلاب والطالبات وجميع الراغبين في الحصول عليها بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ عدة أيام.

موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 بمطروح

وحول موعد اعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة مطروح، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النتيجة ظهرت الآن في جميع المدارس، في الإدارات التعليمية الثمانية بالمراكز والمدن وهي إدارات سيوة، والعلمين والحمام وقطاع بنجر السكر، والضبعة، ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة إلى إدارة السلوم التعليمية.

نتيجة تانية ثانوي 2024 محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه عقب إعلان نتيجة تانية ثانوى 2024 في محافظة مطروح، تتاح أمام جميع المواطنين للحصول عليها ومعرفتها من خلال مقرات الإدارات التعليمية، وداخل المدارس الثانوي، ويستطيع الطلاب أو أولياء الأمور التوجه إلى المدرسة التابعين لها والحصول على شهادة عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مدون بها المجموع الكلي، ودرجات كل مادة على حدة واستلامها بشكل رسمي من إدارة شؤون الطلاب.