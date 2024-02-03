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موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة مطروح

كتب:

محمد بخات
09:18 م | السبت 03 فبراير 2024
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة مطروح، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام، لتتاح أمام جميع أولياء الأمور والطلاب.

نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة مطروح

وحول موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة مطروح، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها ظهرت الآن في جميع الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة: «إدارة السلوم، سيدي براني، النجيلة، مرسى مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام، قطاع البنجر التعليمي، سيوة».

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة مطروح، تتاح حاليًا في جميع المدارس، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور، استلامها من المدرسة من خلال شهادة رسمية تتضمن جميع الدرجات عن كل مادة على حدة، إضافة إلى المجموع الكلي عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

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