الحوار الوطني يعلن تلقي مقترحات المرحلة الثانية إلكترونيا
كتب:
يسرا البسيوني
04:35 م | الجمعة 02 فبراير 2024
الحوار الوطني
أعلنت ادارة الحوار الحوار الوطني عن تلقي مقترحات المرحلة الثانية إلكترونيا مع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، موضحة أن يمكن المشاركة بالآراء والمقتوحات مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.
مقترحات المرحلة الثانية من الحوار الوطني
يأتي ذلك في إطار المساحات المشتركة التي أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية.
وأشارت إدارة الحوار إلى انه يمكن إرسال المقترحات مكتوبة من من خلال وسائل الاتصال الآتية:
واتساب: +201025521555+201093888833
البريد الإلكتروني: national.dialogue@nta.eg