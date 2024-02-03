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«نقابات مصر» دعم وسند وإغاثة لـ«أهالى غزة»

كتب:

سهيلة هاني
11:14 م | السبت 03 فبراير 2024
«نقابات مصر» دعم وسند وإغاثة لـ«أهالى غزة»

«نقابات مصر» دعم وسند وإغاثة لـ«أهالى غزة»

على مدار أكثر من 100 يوم من قتل وتجويع الشعب الفلسطينى فى غزة على يد الصهاينة، انتفضت نقابات مصر على اختلاف ألوانها مناصرةً للأشقاء، وتضافرت جهودها كل فى مجاله لتقديم الغوث والعون للفلسطينيين للتخفيف عنهم وتضميد جراحهم، وتبارت النقابات المصرية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة، ووهبت طاقاتها فى فضح جرائم الإبادة الجماعية التى تمارسها آلة القتل الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر والتى حصدت أرواح الآلاف الذين أغلبهم من النساء والأطفال.

وعلى المستوى الإنسانى أسهمت فى توفير المؤن الإغاثية والطبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية وأجهزة الدولة لدعم أهالى غزة.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف جهود النقابات العمالية والمهنية فى دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع حرب الإبادة التى يتعرض لها الفلسطينيون، والتى شملت مساعدات وإغاثات ودعماً للقضية ومساعىَ لا تتوقف لوقف الحرب البربرية على أهلنا فى القطاع.

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