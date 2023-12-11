بعد الإدلاء بصوته.. فاروق فلوكس يحث الشباب على المشاركة: ساندوا بلدكم
كتب:
أحمد الشرقاوي
12:38 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
فاروق فلوكس يدلي بصوته
أدلى الفنان فاروق فلوكس بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في إحدى لجان منطقة المهندسين وتحديدًا في مدرسة الأوقاف الثانوية التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال فلوكس لـ«الوطن»، إنَّه حريص على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي في ظل الوضع شديد الخطورة التي تمر به المنطقة العربية.
وحث «فلوكس» الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موجها رسالة لهم قائلا: «هذه بلدكم ويجب أن تساندها وتقدروها وتدلوا بأصواتكم الانتخابية في كل ربوع الدولة المصرية لأن هذا عرس ديمقراطي حقيقي».