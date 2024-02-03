النرويج تثمن دور مصر الهام في تقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة

ثمنت مملكة النرويج، اليوم، الدور الهام الذي تضطلع به مصر على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المطلوب القيام بها لضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2720، وتفعيل الآلية الأممية على وجه السرعة بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات لغزة.

أهمية حشد الموارد والدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكد شكري وإيدي، على أهمية حشد الموارد والدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت، وإزالة العوائق التي تحول دون تدفقها إلى القطاع، كما تناول وزيرا الخارجية، التحديات التي تواجه نشاط وقدرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» على ممارسة عملها على إثر قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باعتبار أن الوكالة تضطلع بالدور الأساسي في عملية توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنساني المتأزم في غزة.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيران، اتفقا في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.