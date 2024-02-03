يبحث أولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة البحيرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية الترم الثاني، لا سيما بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية للطلاب في مختلف المدارس.

موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة البحيرة

وحول موعد إعلان نتيجة تانية ثانوي 2024 في محافظة البحيرة، كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المتوقع ظهورها الاثنين المقبل 5 فبراير، على أنّ تكون متوفرة على الرابط الخاص بالمديرية، لتوفير الجهد على الطلاب في الحصول عليها، كما يتمكن الطلاب أيضًا من الحصول عليها من خلال إدارة رعاية الشباب في جميع مدارس المحافظة مجاناً.

وعن طرق حصول الطالب على النتيجة، أضاف المصدر أنه يتم من خلال الدخول على رابط المديرية، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، ثم الضغط على كلمة استعلام، وستظهر النتيجة بالدرجات متضمنة النسبة المئوية لكل مادة.

عدد طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة البحيرة

يشار إلى أنّ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة البحيرة، يبلغ عددهم 40 ألفًا و745 طالبًا وطالبة، موزعين على جميع مدارس مدن ومراكز المحافظة.