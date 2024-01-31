نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في 7 محافظات.. اعرف الموعد والرابط

يبحث العديد عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024، وذلك بعد إعلان العديد من المحافظات موعد النتيجة، إذ تتوافر معظمها من خلال المدارس وذلك لتسير حصول الطالب على نتيجته، والتي يتراوح موعد ظهورها بداية من 1 فبراير حتى يوم 5 فبراير طبقا للبيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في العديد من المحافظات.

وعن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية»، أعلنت مديريات هذه المحافظات عن توافر النتيجة فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في 7 محافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في الـ7 محافظات توافر نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 من خلال المدارس بعد اعتمادها إذ يحصل الطلاب عليها مجاناً، بالإضافة إلى موقع الوزارة ومن خلال اتباع عدة خطوات توضحها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها جاءت كالآتي

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المدون أعلاه.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على زر عرض النتيجة.

- تظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس.

توزيع درجات امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

وعن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024، جاءت كالآتي:-

مادة اللغة العربية 50 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 40، اللغة الأجنبية الثانية، 30 درجة، الرياضيات 40 درجة، التاريخ 20 درجة، الجغرافيا 20 درجة، الفلسفة 20 درجة، الأحياء 20 درجة، الكيمياء 20 درجة، الفيزياء، 20 درجة، ويبلغ المجموع الكلي في نتيجة الصف الثاني الثانوي 140 درجة لكل فصل دراسي.