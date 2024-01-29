«تعليم المنوفية» تعلن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالمدارس

كشف محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في المنوفية، وذلك بعد انتهاء امتحانات المرحلة الثانوية يوم 24 يناير الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

وقال «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة المنوفية ستكون متاحة في جميع المدارس خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انتهاء التصحيح في بعض المدارس.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ظهرت في بعض المدارس منذ بداية هذا الأسبوع الجاري، حيث يختلف موعد ظهور النتيجة من مدرسة إلى أخرى حسب سرعة التصحيح وأعداد الطلاب في المدرسة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير الماضي للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بعد بدايتها 3 يناير الماضي، ومن المقرر بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.