ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث جرى إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية ظهرت في المدارس حيث يتم إعلان كشوف النتيجة من خلال وضعها في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس دون وجود رابط إلكتروني للاستعلام عنها.

ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية جاء بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

فتح باب التظلمات للصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية

وأوضح أن فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الإسكندرية يبدأ من غدا حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من مراجعة الورقة الامتحانية ورصد الدرجات في حالة تظلمهم من النتيجة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في الإسكندرية بلا أوائل

وأكد أن نتيجة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول لا يوجد فيها ترتيب أوائل، على أن يعلن ترتيب الاوائل مع نتيجة نهاية العام فقط.