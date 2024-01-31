موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في المدارس بالاسم ورقم الجلوس

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لإعلان نتيجة الصف التاني الثانوي 2024 في المدارس اليوم، في كشوف بالاسم ورقم الجلوس بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بعد انتهاء تصحيح وتجميع النتيجة للامتحان الإلكتروني والورقي واعتمادها رسميا من الإدارات التعليمية.

إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في المدارس

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول للعام الدراسي الأول متاحة الآن في المدارس، ويمكن للطلاب الحصول عليها مجانا دون دفع أي مبالغ مالية، والاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه سيتم فتح باب التقديم للتظلمات علي نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024، بداية من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين وفقا للضوابط التالية:

- يقدّم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها في المادة الواحدة.

- مراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره والبت فيها من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وحال أحقيته يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.