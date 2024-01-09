نجوم الفن يهنئون مي فاروق ومحمد العمروسي بمناسبة خطوبتهما

احتفلت الفنانة مي فاروق، بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي، في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربون.

مي فاروق ومحمد العمروسي يخطبان وسط مباركات نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة مي فاروق بخطوبتها، من بينهم ميريهان حسين، ورانيا يوسف، ولمياء عبدالحميد، وعمرو عبدالعزيز، وبدرية طلبة.

ونشرت مي فاروق منذ ساعات، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو الاستعدادات لحفل الخطوبة، لتنهال عليها تهاني الوسط الفني.

قالت ميريهان حسين: «مبروك ياحبيبة قلبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ياجميلة»، وعلقت رانيا يوسف: «مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم»، وهنأتهما الإعلامية لمياء عبدالحميد قائلة: «ألف مبروك حبيبتي»، فيما وقال عمرو عبدالعزيز: «مبروك يا حبايبي»، أما بدرية طلبة فعلقت بـ«مبروك».

آخر أعمال مي فاروق

طرحت المطربة مي فاروق، مؤخرًا كليب «ليه»، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبدالسلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، وقد حقق الكليب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».