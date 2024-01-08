قبل خطبتهما بـ10 سنوات.. عمل جمع مي فاروق ومحمد العمروسي

احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على محمد العمروسي، أمس، وانهالت المباركات عليهما من قبل الفنانين والأصدقاء وكان من بينهم المخرجة بتول عرفة التي كشفت عن تعارفهما وبداية العلاقة بينهما من خلال تواجدهم في حفل زفافها.

عمل جمع مي فاروق ومحمد العمروسي قبل سنوات

ولكن قبل تعارف الثنائي مى فاروق ومحمد العمروسي في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة كانا قد عملا معا في 2013 بمسلسل علماء المسلمين.

علماء المسلمين مسلسل كرتوني ديني شارك في دوبلاجه الفنان محمد العمروسي بصوته بجانب عدد من الفنانين، كان من بينهم أحمد عبد العزيز وسناء ماهر وباسم شكري وأشرف طلبة وغيرهم من الفنانين، ونفس العمل شاركت فيه الفنانة مي فاروق إذ قدمت التتر الخاص به بصوتها.