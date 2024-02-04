هبوط حاد في سعر الذهب.. كم خسر المعدن الأصفر خلال أقل من 24 ساعة؟

قالت شعبة العامة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الذهب في الصاغة، فخلال تعاملات أمس السبت فقط، انخفضت أسعار الذهب نحو 275 جنيها في يوم واحد لعيار 21، ليسجل سعر الجرام الأكثر تداولا في محلات الصاغة 3600 جنيه، مقارنة بـ3875 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالي 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 4114 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3085 جنيها

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2406 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 28 ألفا و800 جنيه، بتراجع 2200 جنيه في الجنيه الواحد.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المُقبلة انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب أكثر من الوقت الحالي، خاصة مع استقرار حركة البيع والشراء وتوافر الدولار.