تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم.. اعرف وصل كام

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3-2-2024 بقيمة 600 جنيه، وذلك بعدما سجل في الأيام السابقة 31 ألف جنيه، ليبلغ الآن 30 ألفا و400 جنيه في محال الصاغة والمجوهرات، وفقا للشعبة العامة للذهب.

كم يبلغ وزن الجنيه الذهب؟

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويتم احتساب سعر الجنيه عند البيع والشراء وفقا لسعر جرام عيار 21، ويكون سعر مصنعيته أقل من مصنعية الجرام العادي في المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024 تراجعا في التعاملات المسائية، إذ وصل عيار 21 نحو 3800 جنيه في محال الصاغة والمجوهرات المصرية، بعدما كان 3875 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 4342 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3257 جنيها، وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2540 جنيها.

توقعات تراجع الأسعار

وجاءت هذه التراجعات عقب استمرار وقف التسعير وتثبيت سعر استرشادي في بورصة الذهب نتيجة ضبابية الأسعار، وسط توقعات كبيرة من قبل ممثلي الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية بتراجع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.