شبورة كثيفة على طرق مدن القناة وتحذيرات من سقوط أمطار اليوم 

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عن طقس غير مستقر اليوم الأحد تتعرض له مدن قناة السويس، على مدار اليوم يبدأ بشبورة صباحية وأمطار متفاوتة الشدة.

الشبورة تحاصر مدن قناة السويس

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ أن شبورة مائية تشهدها محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء تمتد للطرق السريعة صباحا من الساعة الرابعة فجرا وحتي الثامنة صباحا.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أن الشبورة تنتشر على طرق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي»، وقد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار تضرب مدن القناة

وقال بيان الطوارئ إن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر، متوقعة أن تكون درجات الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة فى مناطق مختلفة على فترات متقطعة بنسبة 20%، تنتشر لتشمل مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأجزءا من مدينة السويس ومدينة القنطرة شرق في سيناء.