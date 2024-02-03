عاجل.. أمطار وثلوج تضرب 13 محافظة اليوم.. استعدوا لـ المنخفض القطبي

أعلنت العديد من المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى طبقا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات بالتزامن مع إعلان فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، إذ تتعرض 13 محافظة إلى سقوط أمطار مع توقعات بسقوط الثلوج على بعض المناطق ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى منخفض قطبي يؤدي إلى سقوط الثلوج.

تأثير المنخفض القطبي في المحافظات

وأعلنت غرف العمليات في 13 محافظة هي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، الدقهلية، المنوفية، السويس، القليوبية» رفع حالة التأهب للتعامل مع موجة الطقس السيء إذ تتعرض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة وثلوج أحيانا.

كما تتأثر الطرق في هذه المحافظات بظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التى تعمل أحيانا على حجب الرؤية الأفقية لذا حذرت المسافرين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك بالتزامن مع تعرض البلاد إلى نوة الكرم.