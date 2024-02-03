طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وارتفاع الأمواج

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، طقسا بارد صباحا، شديد البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار وارتفاع الموج لنحو 2.5 متر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 17 مئوية، والصغرى 17 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت غرفة عمليات الإسكندرية استمرار حالة الطقس السيئ بالمحافظة اليوم، بسبب المنخفض القطبي الذي يضرب المدينة، مع وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تعزر من احتمالية تساقط الثلوج على السواحل الشمالية وبعض مناطق الإسكندرية.

أما حالة البحر الأبيض المتوسط فمعتدلة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

استمرار حالة الطوارئ

وأشارت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إلى أنه بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تستمر حالة الاستعداد والطوارئ في جميع الأحياء والجهات التنفيذية «كهرباء، ومياه، وصرف صحي» للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث، مع التأكيد على سيولة حركة المرور وعدم ترك أي تجمعات للمياه في شوارع عروس البحر المتوسط، للمحافظة على سلامة المواطنين.