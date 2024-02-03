الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة المدن اليوم

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين من تقلبات الطقس التي تشهدها العديد من المدن والمحافظات على مدار الأيام الماضية، مطالبة بتوخي الحذر عند الخروج خاصة في ظل سقوط أمطار غزيرة على بعض المدن.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تعود فرص تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.